i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Sasza Sidorenko

Dali upust swoim emocjom!

Mistrzyni walcząca dla Polski rozwścieczyła Rosjan! Z mężem napluli Rosjanom prosto w twarz, mamy zdjęcia

W swoim CV ma Puchar Świata w kickboxingu, siedem tytułów mistrzyni Ukrainy w boksie, a po przeprowadzce do Polski i przyjęciu naszego obywatelstwa wywalczyła także tytuł mistrzyni Europy w boksie zawodowym. Sasza Sidorenko, bo to o niej mowa, od początku rosyjskiej agresji nie gryzie się w język. Kolejny dowód nienawiści do kraju najeźdźcy dała właśnie podczas wakacji.