i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Andrzej Fonfara

Odważna decyzja

Niewiarygodne, jakie wieści wypłynęły o Andrzeju Fonfarze. Gigantyczne poruszenie. To będzie przełom

dko 9:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Andrzej Fonfara po kilku latach nieobecności pojawił się stosunkowo niedawno w świecie sportów walki. Były mistrz świata zdecydował się na wejście do świata freak-fightów i podczas gali Clout MMA 1 zmierzył się z Marcinem Najmanem. Rywalizacja zakończyła się szybkim zwycięstwem pięściarza. Być może powrót do treningowego reżimu sprawił, że "Polish Prince" zdecydował się wrócić do ringu.