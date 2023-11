Świetne wieści! Krzysztof Diablo Włodarczyk znów może się bić o mistrzostwo świata

to tylko 10 lat różnicy

Na pozycję w rankingach wpływ mają nie tylko wyniki sportowe, ale też pozakulisowe zagrywki. A w tych jak ryba w wodzie czuje się Andrzej Wasilewski, czyli szef grupy KnockOut Promotions. Znany promotor jest od kilku dni w Taszkiencie i to właśnie on przekazał dobre dla jego zawodników informację.

Michał Cieślak i Krzysztof Włodarczyk wysoko w rankingu WBC

W wadze junior ciężkiej z 7. na 2. miejsce awansował Michał Cieślak, który dzięki temu jest o krok od trzeciej już walki w karierze o tytuł mistrza świata. Powody do zadowolenia w tej samej kategorii ma także Włodarczyk. "Diablo" po dłuższej przerwie pojawił się w TOP15 rankingu (13. miejsce), a to oznacza, że przynajmniej w teorii on również może się bić o pas czempiona globu.

Francis Ngannou może się bić o mistrzostwo świata

Prawa do mistrzowskiej walki nabył także... Francis Ngannou. Były król wagi ciężkiej UFC w bokserskim debiucie był o krok od sensacyjnego zwycięstwa z Tysonem Furym i w "nagrodę" w najnowszym rankingu królewskiej dywizji znalazł się na wysokim, 10. miejscu.