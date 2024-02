i Autor: Instagram/Sylwia Dekiert Sylwia Dekiert

Wielkie plany

Sylwia Dekiert przestała to ukrywać. Gwiazda TVP Sport obwieściła to publiczne. Aż dech nam zaparło po tym, co postanowiła pokazać

Tomasz Piechna 15:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek sportowych jest niewątpliwie Sylwia Dekiert. Reporterkę najczęściej można zobaczyć przy wszelkich sportach walki, a zwłaszcza podczas gal bokserskich. Dziennikarka TVP Sport nie ogranicza się jednak tylko do tych dyscyplin, czym pracuje na swoją popularność. Teraz postanowiła pochwalić się nowym projektem, który wśród jej fanów wzbudził ogromny podziw.