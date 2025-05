Tak Julia Szeremeta inwestuje swoje pieniądze! Nie będzie ich trwonić na głupoty. Wiemy, na co się szykuje

Michał Cieślak zawalczy o mistrzostwo świata! Zmierzy się z legendą. Do trzech razy sztuka?

Julia Szeremeta przebojem wdarła się do serc kibiców. Jej występy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu skupiały uwagę setek tysięcy fanów w całym kraju. Polska pięściarka rozkochała kibiców efektownym stylem walki i imponującą skromnością. Ostatecznie sięgnęła po srebrny medal igrzysk w stolicy Francji i otwarcie zapowiedziała walkę o złoto na IO w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku. Już niedługo Szeremeta wystartuje też w kolejnym Pucharze Świata podczas turnieju Felixa Stamma w Warszawie.

Sukces sportowy oznaczał dla niej także sukces finansowy. Jej wyniki dały jej poza nagrodami rzeczowymi i samym medalem niemal... 400 tysięcy złotych. W rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl Szeremeta opowiedziała, jak inwestuje swoje pieniądze. W tym momencie postawiła na jeden kierunek.

Julia Szeremeta kupiła mieszkanie pod wynajem

Szeremeta zdradziła, że ma konkretny plan inwestycyjny i nie chciałaby, by zarobione pieniądze rozeszły się jej przez palce. W tym celu postanowiła je zainwestować w konkretny sposób.

- Kupiłam mieszkanie, które będę wynajmować. Nie interesuje mnie trwonienie kasy na głupoty, ale zamiast tego chcę odkładać finanse na przyszłość. Kupiłam 42-metrowe mieszkanie w Lublinie. W wakacje odbiorę klucze i zacznę je wykańczać. Sama mieszkam w innym mieszkaniu – przyznała.

Julia Szeremeta wystartuje w turnieju Feliksa Stamma

Julia Szeremeta weźmie udział w rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu turnieju im. Feliksa Stamma. Najważniejsze w tym roku będą jednak mistrzostwa świata, które odbędą się w Anglii.

- Od 12 maja odbywa się w Polsce Puchar Świata, a potem czeka mnie miesiąc roztrenowania. Być może uda mi się pojechać na jakieś wakacje i poleżeć tydzień na plaży. Potem wracam na salę treningową i ruszamy z przygotowaniami do mistrzostw świata, które odbędą się we wrześniu w Liverpoolu. To będzie najważniejszy start w tym sezonie – stwierdziła.

