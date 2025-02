Wielkie szczęście w rodzinie Tomasza Adamka! „Góral” od razu się tym pochwalił

Tomasz Adamek podzielił się radosną nowiną! Nowy członek rodziny

Tomasz Adamek to jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. Zdobył dwa pasy mistrzowskie (IBF i IBO) w wadze junior ciężkiej oraz pas mistrza wagi półciężkiej federacji WBC. Do tego był pretendentem do mistrzostwa świata wagi ciężkiej, jednak tego tytułu już nie udało mu się zdobyć. Choć w tym roku skończy 49 lat, to wciąż oficjalnie nie zakończył swojej kariery, w której stoczył 59 zawodowych walk (53 wygrane, 6 przegranych). Przez swoją karierę zarobił wielkie pieniądze, które przynoszą mu kolejne zyski dzięki inwestycjom. Choć mógłby już nie walczyć, to FAME zaoferowało takie pieniądze, że Adamek chętnie „dorabia” sobie na obijanie „zawodników”, którzy normalnie nie mieliby szans stanąć z nim w szranki. Wiemy też, na co może przeznaczać zarabianą fortunę – właśnie urodziła mu się druga wnuczka!

Dopiero po latach Tomasz Adamek powiedział to o Andrzeju Gołocie! Tak podsumował ich relacje

TOMASZ ADAMEK ZABAWIŁ SIĘ Z DON KASJO NA FAME 22 NARODOWY! WIELKIE ZWYCIĘSTW TIKTOK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tomasz Adamek jest ojcem dwóch córek – Roksanę i Weroniki. Starsza z nich, Roksana, w 2021 roku wyszła za Arkadiusza Plonskiego, a w 2022 roku przyszła na świat ich pierwsza córka, czyli wnuczka Tomasza Adamka, Kornelia. W połowie lutego „Góral” pochwalił się, że doczekał się drugiej wnuczki! – Właśnie teraz moja córka urodziła swoje drugie Baby, chwała Panu – napisał pięściarz 16 lutego na swoim profilu na Facebooku, podkreślając przy okazji swoje przywiązanie do wiary, którego nigdy nie ukrywał. Blask Online informuje, że druga z wnuczek Adamka ma nosić imiona Elena Róża.

Nie do wiary, jak wygląda dziś odwieczny rywal Tomasza Adamka! Paul Briggs stoczył dwie wojny z Góralem