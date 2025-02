Dopiero po latach Tomasz Adamek powiedział to o Andrzeju Gołocie! Tak podsumował ich relacje

Co to były za walki!

W historii sportów walki nie brakuje Polaków, którzy osiągnęli ogromny sukces, a ich nazwisko jest powszechnie znane na arenie międzynarodowej. Do tej grupy zaliczyć trzeba oczywiście również Andrzeja Gołotę oraz Tomasza Adamka. Kolejne pojedynki "Andrew" gromadziły przed telewizorami tłumy Polaków nawet pomimo konieczności zarywania nocy. W ostatnim czasie nie brakowało również wielu wypowiedzi na temat legendarnego pięściarza, chociażby z ust Lennoxa Lewisa, ale również Tomasza Adamka. Kiedy "Góral" przygotowywał się do walki z Mamedem Khalidovem, miał okazję odnieść się do swoich relacji z Gołotą i okazuje się, że są one dość oschłe.

Obaj pięściarze mieli okazję spotkać się w ringu w 2009 roku, kiedy to Adamek pokonał Gołotę w 5. rundzie przez TKO, zdobywając wtedy pas IBF International. Od tego czasu "Góral" i Andrzej Gołota nie mieli wielu okazji do tego, aby porozmawiać. Kiedy jednak już do tego doszło, nie była to zbyt porywająca wymiana zdań. - Znamy się, co się znamy. Po tej ostatniej walce nie mamy jakiegoś kontaktu. Rozmawialiśmy chwilę na 25-lecie Polsatu i to była chwila rozmowy „cześć, cześć” i to wszystko. To jest taki kontakt. Po tej walce jakoś już nie ma jakiegoś koleżeństwa, ale to nie ode mnie zależy. - wyznał Tomasz Adamek odpowiadając na pytania fanów na "Kanale Sportowym".

Andrzej Gołota w czasie swojej kariery stoczył aż 52 walki na zawodowych ringach i wygrał aż 41 z nich (33 przez nokaut). Walka z Lennoxem Lewisem, która odbyła się 4. października 1997 roku trwała zaledwie minutę i 35 sekund.

Po raz ostatni "Andrew" pojawił się w ringu, kiedy mierzył się z Przemysławem Saletą w lutym 2013 roku w Ergo Arenie.