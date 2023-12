Wyjątkowe zdjęcia z gali GROMDA 15. Krew lała się strumieniami. Te fotografie są dla ludzi o mocnych nerwach

Poziom gal GROMDA rósł z każdym kolejnym wydarzeniem. Ostatnie imprezy organizowane przez tę federację były chwalone za tempo walk oraz emocje, które towarzyszyły pojedynkom. I również na gali GROMDA 15 było wszystko to, za co fani pięściarstwa pokochali organizację. Karta walk tego wydarzenia przedstawiała się wybornie i było na niej wiele nazwisk, które kibice znali z przeszłości. I jak można było się spodziewać zahartowani w bojach zawodnicy dali popis świetnych bitek na gołe pięści. Ponownie były szybkie nokauty, twarze całe we krwi oraz liczne nokdauny. W niektórych momentach nie można było mrugać, bo istniało zagrożenie, że coś się przegapi. Ale od czego są zdjęcia? Poniżej prezentujemy wyjątkową galerię fotografii z gali GROMDA 15. Oglądacie na własną odpowiedzialność...