Żona Andrzeja Gołoty pożegnała ojca Marcina Gortata. Wzruszające słowa o Januszu Gortacie, łzy napływają do oczu

Mariola Gołota postanowiła odnieść się do sprawy odejścia Janusza Gortata. Zmarły, który przed laty był wybitnym pięściarzem i ojcem byłego koszykarza NBA - Marcina Gortata, był wielkim przyjacielem rodziny Gołotów. To pożegnanie potrafi sprawić, że łzy napływają do oczu,

Mariola Gołota żegna Janusza Gortata. Poruszające słowa

Jak przyznała Mariola Gołota, Janusz Gortat był jednym z pierwszych trenerów jej małżonka w sporcie amatorskim.

- Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny oraz najbliższych Pana Janusza Gortat. Pan Janusz był jednym z pierwszych trenerów męża w boksie amatorskim i na zawsze pozostał przyjacielem - pisze Mariola Gołota.

Jak przyznała Mariola Gołota, ojciec Marcina Gortata był bardzo obecny w życiu rodziny i pomagał jej małżonkowi i zawsze był dla niego dobrym przyjacielem.

- Pomimo dystansu czasu i przestrzeni, który ich dzielił, był z Andrzejem w wielu ważnych chwilach życia, jak przy walce z Riddickiem Bowe oraz w momencie gdy Andrzej zaczynał mierzyć się z myślą o zakończeniu kariery. Pan Janusz był wybitnym sportowcem, dobrym człowiekiem i największym mężczyzną wśród mężczyzn. Był twardy i serdeczny, szczery i prawdomówny bez osadów, człowiek o ogromnym i zawsze młodym sercu. Pierwsze słowa powitania z Andrzejem zaczynały się pytaniem o zdrowie i rodzinę, później o boksie. Żegnaj przyjacielu, spoczywaj w pokoju, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i sercu - pisze Mariola Gołota.