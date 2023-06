Artur Binkowski z całej siły wygarnął Marcinowi Najmanowi. "El Testosteron" nie zwlekał z odpowiedzią, wulgarnie rozliczył się z olimpijczykiem

Piotr "Bestia" Piechowiak trafił do szpitala i musiał przejść poważną operację! Skierował do fanów ważne słowa

Artur Binkowski to jedna z najpopularniejszych postaci w polskim boksie. Choć urodził się w Bielawie, w wieku 13 lat wyemigrował z rodziną do Kanady i to jako reprezentant tego kraju wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Sydney. Doszedł tam do ćwierćfinału, a niewiele później przeszedł na zawodowstwo. Przez kilka lat był niepokonany, ale po drugiej porażce w karierze z Mike'em Mollo w 2007 r. zakończył karierę. Później wrócił jeszcze na ring w 2012 r. i przegrał trzy kolejne walki. Ostatecznie jego bilans to 16-5-3, ale "Orzeł Biały" zyskał ogromną popularność wśród kibiców. Jest niezwykle barwną postacią, o której ostatnio znowu zrobiło się głośno, ponieważ Binkowski przyleciał do Polski i trafił na ulicę. Żył wówczas z innymi bezdomnymi pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, ale zapowiadał, że to tylko chwilowe. Wydaje się, że najtrudniejszy moment jest już za nim, a pięściarz z Bielawy chętnie komentuje też najświeższe wydarzenia ze świata sportów walki.

Artur Binkowski mocno wygarnął Najmanowi. Wulgarna riposta "El Testosterona"

Jednym z gorących tematów w polskim MMA jest potencjalny rewanż Marcina Najmana z Mariuszem Pudzianowskim. Binkowski został o to zapytany przez portal "mma.pl" i niespodziewanie wypalił. - Na temat kogoś takiego, jak wymieniłeś teraz, na którego jest białko, a wiemy na bank – na Najmana jest białko, o takich nawet nie wspominamy. […] No, jeżeli jest frajer, to frajer nie. No, jest faken białko. Niech nawet do mnie nie podchodzi. [...] Takim najmankom wystarczająco liści w swoim życiu wypłaciłem - powiedział przed kamerą "Binio". Odpowiedź zaatakowanego "El Testosterona" przyszła szybko.

- Binkowski, ty ruro skończona. Białko to co najwyżej ci mogło mózg wyżreć. Po c*** o nim gadasz? To je pokaż! Wycierusie, rękę ci kiedyś podałem, a ty teraz ją pogryzłeś. Lepiej żebyś mnie nie spotkał. Jeszcze jedno Binkowski, pomawiaczu pie****ony. Jaki to ty jesteś orzeł, jaki to ty jesteś patriota, jak ty Polskę zdradziłeś i polskie barwy? Walczyłeś dla Kanady zdrajco! - Najman zripostował go w specjalnym filmiku. W poniższej galerii zobaczysz, jak wygląda teraz Artur Binkowski, który był przez pewien czas bezdomny: