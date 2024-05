KSW 94 KARTA WALK

Walka wieczoru: 77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C (14-0, 11 KO, 1 Sub) vs. Igor Michaliszyn #3 (10-2, 4 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek #9 (4-0, 2 KO, 1 Sub) vs. Artur Szpilka (2-0, 2 KO)

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała #1 (9-1, 1 KO, 3 Sub) vs. Patryk Kaczmarczyk #2 (11-2, 3 KO, 2 Sub)

65,8 kg/145 lb: Ahmed Vila #7 (12-4-1 1 NC, 6 Sub) vs. Kacper Formela (17-4, 7 KO, 3 Sub)

83,9 kg/185 lb: Michał Michalski #7 (11-5, 6 KO, 1 Sub) vs. Bartosz Leśko #10 (13-4-2, 2 KO, 7 Sub)

120,2 kg/265 lb: Ricardo Prasel #4 (13-4, 4 KO, 9 Sub) vs. Štefan Vojčák #6 (7-1, 3 KO, 3 Sub)

65,8 kg/145 lb: Daniel Tărchilă #10 (7-2, 2 KO, 3 Sub) vs. Dawid Kareta (5-3, 1 KO, 2 Sub)

120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy #8 (10-4, 8 KO, 1 Sub) vs. Ivan Vitasović #10 (12-6-1, 9 KO, 2 Sub)

56,7 kg/125 lb: Adrianna Kreft (5-1, 1 KO, 2 Sub) vs. Mafalda Carmona (5-2, 3 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Patryk Tołkaczewski (0-1) vs. Michał Turyński (0-0)

Artur Szpilka - Arkadiusz Wrzosek RELACJA NA ŻYWO KSW 94: Szpilka - Wrzosek za darmo. Wielkie starcie wreszcie staje się faktem Szpilka - Wrzosek WYNIK

Gala XTB KSW 94 w Ergo Arenie już od długich tygodni wzbudzała olbrzymie emocje. Włodarze polskiej organizacji MMA przygotowali na karcie walk dzisiejszej gali aż 10 pojedynków, z czego dwa z nich o pas mistrzowski KSW. Najpierw Robert Ruchała i Patryk Kaczmarczyk zawalczą o tymczasowy pas kategorii piórkowej, a walce wieczoru Adrian Bartosiński bronić będzie tytułu mistrza wagi półśredniej w starciu z Igorem Michaliszynem. To jednak nie koniec, bo tuż przed walką wieczoru Bartosiński - Michaliszyn dojdzie do pojedynku, który miał mieć już miejsce długie miesiące temu, a więc Artur Szpilka - Arkadiusz Wrzosek. Do tej pory, w szeregach KSW żaden z nich nie zaznał jeszcze smaku porażki, a podczas oficjalnej ceremonii ważenia "Szpila" i Wrzosek podgrzali jeszcze atmosferę pokazując, że pomimo wzajemnego szacunku, mocno pomiędzy nimi iskrzy! Kto wygra? Niebawem się przekonamy!