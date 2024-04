Artur Szpilka pokazał swój luksusowy zegarek. Setki tysięcy zawieszone na dłoni, od tej kwoty kręci nam się w głowie

Artur Szpilka odnajduje się w MMA

Artur Szpilka przez wiele lat próbował swoich sił w zawodowym boksie. Miał nawet szansę na pas mistrzowski wagi ciężkiej, jednak w starciu z Deontayem Wilderem został brutalnie znokautowany. Jego dalsza kariera nie układała się najlepiej i po porażce z Łukaszem Różańskim o pas mistrza WBC International w kategorii bridger zdecydował się na zawieszenie kariery bokserskiej, by spróbować swoich sił w MMA. W tym sporcie szybko się odnalazł i ma już na swoim koncie trzy zwycięstwa, a ostatnią walką, czyli wygraną nad Mariuszem Pudzianowskim, otworzył sobie drzwi do kolejnych niezwykle ciekawych starć.

Arkadiusz Wrzosek: To jest największy problem Szpilki | Andrzej Kostyra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szpilka pokazał zegarek za prawdziwą fortunę! Co za luksus

Jako że Szpilka to głośne nazwisko w polskich sportach walki, to i gaże za kolejne pojedynki z pewnością nie należały do najmniejszych. Do tego dochodzą umowy sponsorskie czy inne przedsięwzięcia, więc na brak pieniędzy z pewnością „Szpila” narzekać nie może. Dobrym tego potwierdzeniem jest to, jak drogi zegarek miał on na swoim ręku podczas nagrań do programu Kuby Wojewódzkiego!

Na profilu słynnego dziennikarza pojawiło się zdjęcie promujące odcinek jego show właśnie z udziałem Artura Szpilki i pisarki Katarzyny Bondy. Na zdjęciu dość wyraźnie widać zegarek zawodnika KSW – jak podaje portal WP SportoweFakty, jest to Audemars Piguet Royal Oak Offshore Arnold's All-Stars Chronograph. Cena rynkowa tego modelu to zawrotne 300 tysięcy złotych!