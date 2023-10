Boxdel wyjawił swoją przyszłość w FAME MMA. Jasny komentarz, wszystko wyjaśnił tysiącom fanów

Boxdel był postacią, o której było ostatnio bardzo głośno. W obliczu afery Pandora Gate, YouTuber i były włodarz FAME MMA został usunięty z federacji. Teraz postanowił się odnieść po raz kolejny do sprawy i wyjawił, że chce, żeby ponownie stać się częścią świata freak-fightów i wrócić do swoich projektów.

Boxdel postanowił powiedzieć o swoim powrocie do freak-fightów. Jasne stanowisko

Boxdel nie ukrywa, że chciałby wrócić do świata freak-fightów i podjętych przez siebie projektów. Sam zdaje sobie jednak sprawę z tego, że aby to zrobić, musi popracować nad swoim wizerunkiem i odzyskać zaufanie społeczne.

- Jeżeli będziemy chcięli wrócić do federacji Fame. Bo też nie wiem, będę chciał. To jakby jest inna para kaloszy. Ale żeby wrócić do Fame trzeba mieć ten wizerunek, wiadomo... nie musi on być ch.. wie jaki, ale na pewno trzeba by go odbudować. To jest też spółka, więc tutaj są też wspólnicy. Ja jestem jednym z czterech wspólników, więc jakby nie będę, nie chcę też oddziałowywać mna biznes chłopaków, będąc kulą u nogi, bo wiadomo, że tak w obecnej sytuacji jest - powiedział Boxdel.