Conor McGregor zmienił się nie do poznania. Taki ma nowy zawód, fani będą zadziwieni!

Conor McGregor w zupełnie nowej roli! Mimo że Irlandczyk znany jest głównie ze swoich występów i wspaniałych triumfów w trakcie walk w federacji UFC, to od dłuższego czasu już nie walczy. Mimo że cały czas mówi się o powrocie starego mistrza do oktagonu, który nastąpi już w 2024 roku., to okazuje sie, że podejmuje się on zupełnie nowych aktywności zawodowych, próbując się w branżach, których nie można było się spodziewać. Kiedy dowiedzieliśmy się o nowej specjalizacji legendy MMA, to zdziwiliśmy się nie na żarty. To trzeba zobaczyć!

Conor McGregor w zupełnie nowym wydaniu! Fani nie mogli się spodziewać

Nie da się ukryć, że Conor McGregor jest wielką legendą MMA i fani wprost czekają na jego powrót do walki, który nastąpi już w czerwcu 2024 roku. Sam zawodnik ma jednak alternatywę względem swojej kariery, gdyż sam związał się teraz z działalnością artystyczną i został aktorem. McGregora będziemy mogli zobaczyć w filmie "Road House", gdzie gra jedną z głównych roli.