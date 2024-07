Diablo Włodarczyk wycofał się z walki na FAME 22?! Mamy stanowisko federacji. Starcie z pashąBicepsem wciąż możliwe

Niespodziewane nagranie Mameda Khalidova. Do wszystkiego się przyznał. Gigantyczne poruszenie wśród fanów

Diablo znów wycofał się z walki na FAME? Federacja komentuje

FAME MMA odpaliło prawdziwą bombę, ogłaszając organizację pierwszej w historii gali freak-fightowej na PGE Narodowym. Od początku można było spodziewać się mocarnej karty walk, która będzie w stanie zapełnić ten ikoniczny już dla Polaków stadion. Jedną z takich walk miało byś starcie gracza e-sportowego Jarosława „pashyBicepsa” Jarząbkowskiego z profesjonalnym, wciąż aktywnym pięściarzem, byłym mistrzem świata, Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem. Dodatkowe emocje wzbudzał fakt, że „Diablo” już raz miał walczyć dla FAME MMA, ale wycofał się tuż po ogłoszeniu walki przez organizację. Teraz „pashaBiceps” ogłosił na Twitterze, że może dojść no podobnej sytuacji, choć z innych powodów! Jak dowiedzieliśmy się od FAME MMA, walka wcale nie jest stracona.

Jarząbkowski napisał na Twitterze, że Włodarczyk wycofał się z walki z nim z powodu kontuzji – Niestety mma nie będzie. Niestety do tego pojedynku nie dojdzie. To były przygotowania pod jedną formułę i właśnie tego jedynego przeciwnika. Była propozycja zmiany na k1, finalnie Krzysztof zgłosił federacji kontuzje. Pozdrawiam noName papitoBiceps – napisał zawodnik e-sportowy, przy okazji podgryzając swojego rywala, który zarzucił mu, że jest „anonimowy”.

Diablo chce się bić, jest jedno ale

W komunikacie, jaki przekazała na federacja FAME MMA, jest potwierdzenie, że Krzysztof „Diablo” Włodarczyk zgłosił problemy zdrowotne, a dokładniej uraz kostki. Nie wycofał się on jednak z formuły MMA, ale chce, dla usztywnienia stawu skokowego, aby walka odbyła się... w butach! – Krzysztof „Diablo” Włodarczyk przedstawił władzom federacji dokumentację medyczną, która potwierdza kontuzję stawu skokowego. W wyniku odniesionej kontuzji zawodnik musi walczyć w obuwiu dla zwiększenia stabilności w uszkodzonym stawie. Krzysztof nadal chce walczyć w formule MMA. Wobec zaistniałej sytuacji, Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski oczywiście również ma możliwość walki w obuwiu. Jesteśmy w stałym kontakcie z teamem jednego i drugiego zawodnika – przekazało nam FAME MMA w komunikacie. Wszystko wskazuje na to, że decyzja należy do gracza Counter-Strike'a.