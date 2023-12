Ewa Brodnicka pokazała się w samej bieliźnie. Temperatura natychmiast zrobiła się dodatnia, gorące zdjęcie

Joanna Jędrzejczyk wróci do walki? Co za słowa, ma jeszcze tylko jedno marzenie, to byłby hit!

Ewa Brodnicka od wielu lat cieszy się sympatią kibiców. Ich serca skradła nie tylko kolejnymi wygranymi walkami w boksie, które doprowadziły ją do mistrzostwa świata, lecz także zjawiskową urodą. "Kleo" już jako pięściarka potrafiła podgrzać atmosferę przed walką, m.in. kontrowersyjnymi strojami podczas oficjalnych ważeń. Także dzięki temu zdobyła popularność, dzięki której trafiła do świata freak fightów. 39-latka ma na koncie trzy walki w tej odmianie MMA - występowała w High League i FAME MMA. Przy okazji tych starć również nie stroniła od kontrowersji, co tylko zwiększyło jej grono fanów. A to jest coraz większe, czemu sprzyja m.in. odważna działalność w internecie.

Ewa Brodnicka w samej bieliźnie. Gorące zdjęcie

Od jakiegoś czasu Brodnicka zarabia nie tylko poprzez walki. Ważnym źródłem zarobku stała się dla niej działalność na platformie dla dorosłych. Fani za odpowiednią opłatą mogą podziwiać gorące zdjęcia i nagrania ulubienicy, która często prezentuje ich przedsmak w mediach społecznościowych. Ostatnio zrobiła to po raz kolejny i zaprezentowała się publicznie w samej bieliźnie. Jak można było się spodziewać, gorące zdjęcie byłej mistrzyni świata zrobiło prawdziwą furorę!

Brodnicka zapozowała w fiołkowym komplecie, który uwydatnił atuty jej wysportowanego ciała. ,,Kobiety wychodzą często za mąż lub giną w inny sposób” - zacytowała słynne słowa Elfriede Jelinek i zachęciła do przejścia na platformę dla dorosłych. Wielu fanom wystarczyło już to zdjęcie z Instagrama. "Hoooot", "Fantastycznie wyglądasz", "Pięknie i ślicznie wyglądasz" - to kilka z wielu komplementów pod najnowszym postem 39-latki. Niektórzy docenili też wspomniany wcześniej błyskotliwy opis!