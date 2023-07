FAME Friday Arena O KTÓREJ GODZINIE? Gala FAME Friday 1 KIEDY o której FAME MMA dzisiaj GODZINA, DATA

To Marta Linkiewicz sądzi o swoim ukochanym. Obcisła koszulka i napis na piersiach ujawniają wszystko

Emocje przed pierwszą galą FAME Friday Arena powoli sięgają zenitu. Już dzisiaj w Hali Stulecia do klatki wejdą największe gwiazdy polskiego internetu, świata muzyki, a nawet sportu. Federacja FAME MMA przygotowała we Wrocławiu aż dziesięć walk, z których na pierwszy plan wysuwa się main event. W nim rękawice na zasadach K-1 w "piąstkówkach" skrzyżują popularni raperzy - "Kubańczyk" oraz "Alberto". Jednak już wcześniej w oktagonie FAME będzie gorąco, ponieważ dojdzie do rozwiązania wielu konfliktów. Dla fanów sportu z pewnością ciekawe będzie starcie debiutującego w FAME byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Piotra Świerczewskiego. "Świr" zawalczy z Dariuszem "Daro Lwem" Kaźmierczukiem. W klatce nie zabraknie też braci Tyburskich, Marcina Dubiela czy Michała Pasternaka.

Nic dziwnego, że wszystkie bilety na FAME Friday Arena 1 zostały już sprzedane. Do początku gali zostały ostatnie godziny, a emocje narastają z minuty na minutę. Poza walką wieczoru warto wspomnieć o dwóch co-main eventach. W pierwszym z nich Jakub Nowaczkiewicz zmierzy się z raperem "Josefem Bratanem", a w drugim Marcin Dubiel zawalczy z innym muzykiem "Filipkiem" na zasadach K-1 w małych rękawicach.

Gala FAME Friday Arena 1 odbędzie się w piątek, 21 lipca. O 19:30 rozpocznie się otwarte studio, a pierwsza walka powinna odbyć się o godzinie 20:00. Transmisja z FAME Friday Arena 1 będzie dostępna wyłącznie w systemie pay-per-view. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń z tej gali razem z nami.