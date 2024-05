Legendarny Emmanuel Olisadebe dostał ofertę od freak-fightów! Wiemy już, co odpowiedział!

Ostateczny układ karty walk FAME MMA 21 jest nieco inny, niż jeszcze na początku tygodnia. Zmiany zaszły po konferencji prasowej, gdzie doszło do nieco dantejskich scen. Paweł Tyburski ostro zaatakował Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. Poszkodowany miał rozciętą głowę, która musiała zostać zszyta. Dlatego też Życiński nie został dopuszczony do walki z Alanem Kwiecińskim. Tyburski natomiast został zdyskwalifikowany za swoje zachowanie i z kolei jego pojedynek z Michałem Pasternakiem został odwołany. Ostatecznie "Wampir" zmierzy się z Kwiecińskim, co będzie kropką nad "i" dużego konfliktu.

FAME MMA 21 O której godzinie gala?

Najważniejsze jednak, że walka wieczoru jest taka, jak pierwotnie zakładano. A więc w ostatnim starciu gali FAME MMA 21 do klatki wejdą Tomasz Adamek oraz Patryk "Bandura" Bandurski. - Jak powiedział Marcin Wrzosek [były mistrz KSW – red.], to będzie walka zawodowy pięściarz kontra ulica. Na pewno będę nieprzewidywalny dla Tomka, ponieważ nie jestem bokserem i nie walczę w linii, mam swój styl walki - mówił Bandura w rozmowie z "Super Expressem". - Przede wszystkim jestem dużo młodszy. Myślę, że fizycznie jestem też dużo lepszy. Spokojnie jestem od niego silniejszy i pracowaliśmy nad tym, żebym był też szybszy - dodaje rywal Adamka.

FAME MMA 21 Transmisja TV Na jakim programie?

Gala FAME MMA 21 odbędzie się w sobotę 18 maja. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie wyłącznie na platformie Canal+Online. Oferta obejmuje kilka pakietów, a jednorazowy dostęp do gali kosztuje 49 zł. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00. Relacja z gali FAME MMA 21 na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!