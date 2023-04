FAME MMA daje do wygrania auto za milion złotych! Za taką furę kolekcjonerzy oddaliby fortunę, aż ciężko oderwać wzrok

Walka Boxdel - Najman dojdzie do skutku?! Szef FAME MMA przestał to ukrywać, przyznał się do tego publicznie

Do kolejnej gali FAME 18 pozostało już naprawdę mało czasu i chociaż na pierwszej konferencji prasowej działo się naprawdę wiele, to okazuje się, że federacja ma jeszcze sporo kart do odkrycia. Jedną z nich jest wygląd Nissana GTR R35, nad którym obecnie pracuje YouTuber "Budda", a który niebawem stanie się własnością jednego z fanów federacji. Kiedy Budda i Boxdel udali się do Niemiec po wartego prawie milion GTR-a, nikt nie mógł się spodziewać, że samochód ten będzie główną nagrodą kolejnej loterii FAME MMA. Organizacja po raz kolejny udowodniła, że nie boi się realizować szalonych i drogich pomysłów.

Kolejny szalony pomysł FAME MMA. Oddadzą auto za ponad milion złotych, wszystko już dopięte

Jak nam się ustalić, formuła loterii ma być podobna do tej, która miała miejsce podczas FAME 15. Każda pełnoletnia osoba będzie mogła za pośrednictwem strony internetowej zakupić gadżety, które jednocześnie będą odpowiadały wartości kilku losów jakie wezmą udział w losowaniu nagrody. Później spośród nich wyłoniony zostanie los należący do szczęśliwca, który niebawem wzbogaci się o samochód przekraczający wartością milion złotych.

FAME MMA daje do wygrania auto za milion złotych! Za taką furę kolekcjonerzy oddaliby fortunę

Końcowy wygląd samochodu owiany jest wielką tajemnicą. Prace wykończeniowe nadal trwają, bowiem po zakupie GTR-a, Budda od razu wziął się za jego tuning. Oficjalna prezentacja samochodu, jak i dokładne wyjaśnienie zasad loterii odbędzie się już 29 kwietnia o godz. 14:00 na kanale YouTube "BuddaTV". Zapowiedzi można się również spodziewać na kanałach FAME MMA oraz Buddy w mediach społecznościowych.