FAME MMA podjęło radykalne kroki w sprawie Adriana Polaka! Stanowcza decyzja federacji, to już oficjalne [TYLKO U NAS]

Kiedy podczas konferencji prasowych przed kolejnymi galami organizowanymi przez federację FAME MMA zaczynało dochodzić do niepokojących zachowań, wśród których znalazła się m.in. promocja postaw kryminogennych, freak-fightowa organizacja zaczęła działać i zapowiedziała, że takie postawy nie będą dłużej tolerowane. Jak się okazuje, nie były to tylko puste słowa, o czym na własnej skórze ma okazję przekonać się teraz Adrian "Polak" Polański. Wszystko przez pytanie, które zadał on Maksymilianowi "Wiewiórowi" Wiewiórce podczas I konferencji przed FAME 18.

Stanowcza reakcja FAME MMA na zachowanie Adriana Polaka! Włodarze natychmiast podjęli decyzje

Korzystając ze specjalnego mikrofonu do zadawania zawodnikom pytań z sali, "Polak" oznajmił, że dotarł do pewnych informacji, według których "Wiewiór" miał w przeszłości dosypać czegoś do drinka pewnej kobiecie w celu odurzenia jej. Nie przedstawił jednak żadnych dowodów wskazujących na to, aby sytuacja ta faktycznie miała miejsce, co natychmiast wytknęli mu prowadzący konferencję oznajmiając, że są to ciężkie pomówienia. Zachowanie Polańskiego nie przejdzie bez echa, jak udało się ustalić "Super Expressowi".

FAME MMA podjęło radykalne kroki w sprawie Adriana Polaka! Stanowcza decyzja federacji, to już oficjalne

- Władze federacji FAME MMA w szeroko komentowanym w mediach oświadczeniu, z dnia 8 stycznia 2023 roku informowały o braku akceptacji dla promowania postaw kryminogennych jak również dla szerzenia daleko idących i nieuzasadnionych pomówień. Niestety w trakcie I konferencji przed galą FAME 18, Adrian Polak wykorzystał formę pytania z publiczności do wygłoszenia treści o charakterze pomówienia i poważnego oskarżenia wobec Maksymiliana Wiewiórki. W związku z powyższym zarząd federacji FAME MMA przekazał Adrianowi zawiadomienie o nałożeniu kary finansowej. O wysokości i sposobie egzekucji kary, zawodnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie najbliższych 10 dni roboczych. - poinformowała freak-fightowa organizacja w komunikacie przesłanym "Super Expressowi".