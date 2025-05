Wybory prezydenckie w Polsce. Gwiazda KSW nagle zabrała głos

Organizacja KSW kolejny raz zameldowała się we Francji. Polska federacja po galach w Paryżu pojawiła się pierwszy raz w Lyonie. W jednej z walk w karcie wstępnej Hugo Deux, który czuje się mocno związany z naszym krajem, mierzył się z Krystianem Blezieniem. Francuz wygrał z Polakiem na XTB KSW 106, a w wywiadzie po pojedynku zdecydował się na zaskakujący apel.

W ostatnim pytaniu nagle zaczął mówić o... wyborach prezydenckich w naszym kraju. Choć nie wypowiedział się o żadnym konkretnym kandydacie, to zdecydował się apelować o to, by Polacy podjęli "mądrą decyzję". Określił też, co ma na myśli.

- Dziękuję wszystkim Francuzom, jesteście moim sercem i budujecie mnie. Kocham Polskę i mała wiadomość dla Was. Niedługo bardzo ważny dzień dla Was. Bądźcie dalej wolni, nie pozwólcie, żeby neo-komuniści przejęli władzę w Waszym kraju. Podejmijcie mądrą decyzję - powiedział Hugo Deux w wywiadzie.

Kim jest Hugo Deux?

Hugo Deux stawiał pierwsze kroki w zawodowym MMA w organizacji STRIFE, gdzie wygrał dwa pojedynki. W KSW zadebiutował na KSW 90 w walce z Gino van Steenisem, wygrywając przez jednogłośną decyzję sędziów.

Deux przegrał kolejną walkę z Adamem Bryszem i odbudował się zwycięstwem z Francesco Moriccą na Strife 12. Na XTB KSW 106 stoczył szóstą zawodową walkę, piątą zakończył zwycięstwem.