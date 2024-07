Gimper ostro o rezygnacji Chajzera! Wystarczyło mu tylko jedno, dobitne słowo. Uderzył bez litości!

Szczęki nam opadły po zobaczeniu nagrania Jana Błachowicza. Mistrz nie zamierza się poddać, co za szybkość

Tomasz "Gimper" działowy odniósł się do niespodziewanej decyzji Filipa Chajzera. Dziennikarz, który przez lata był jedną z twarzy telewizji TVN, w bardzo mocnych słowach ogłosił swoje odejście z FAME MMA, na której miał walczyć własnie z "Gimperem". YouTuber powiedział co sądzi o swoim niedoszłym rywalu i użył przy tym wyjątkowo mocnych słów.

"Gimper" uderza w Chajzera. Wszystko przez jego wycofanie się z walki

We wpisie, który pokazał się na mediach społecznościowych dziennikarza, Chajzer napisał wprost, że wycofuje się z walki, a wszystko przez to, że nie odpowiada mu biznesowe funkcjonowanie federacji freak-fightowej.

- Gimper WAFLU. Wyzywam Cię na pojedynek. Formuła K1. Na wadze zejdę do 90kg w dniu walki. Tylko nie w FAME MMA. Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji. TO WAŻNE - Oficjalnie przez krzywe ruchy FAME MMA rezygnuję z udziału w walce z Tobą na PGE NARODOWY. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej. Szczegóły zostawię dla siebie - napisał Chajzer na mediach społecznościowych.

Na słowa Chajzera w krótkim komentarzu na mediach społecznościowych zareagował jego niedoszły rywal, Tomasz "Gimper" Działowy, który w mocnych słowach określił dziennikarza.

- no debil - napisał "Gimper" na publikacji na mediach społecznościowych.