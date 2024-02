Gwiazda Clout MMA w opałach! Chwile grozy Marianny Schreiber, mówi o prześladowcy obok domu!

Marianna Schreiber z cięzkim problemem. Mówi o stalkerze!

Marianna Schreiber jest postacią, która bez wątpienia wzbudza duże kontrowersje i nie ma co się temu dziwić. Influencerka i ukochana posła Łukasza Schreibera od pewnego czasu występuje w federacji Clout MMA, a jej najnowszą przeciwniczką będzie Małgorzata "Gocha Magical" Zwierzyniecka. Sam pojedynek wzbudza potężne emocje, a Schreiber twierdzi, że hejt i negatywne uwagi pod jej adresem mają przełożenie na to, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Jak przyznała gwiazda freak-fightów, ostatnimi czasy musi zmagać się ze stalkerem, który nie dawał jej spokoju. Tajemniczy mężczyzna miał stać pod domem, w którym mieszka zawodniczka i bardzo bacznie ją obserwować. Czuła się bardzo przerażona tym, co widziała.

- Jakiś człowiek stał pod moim domem i mnie obserwował, gdy wyszłam z psem. Chodził za mną. Czułam się przerażona. To jest efekt Waszego hejtu, gdy ja nawet na niego nie zasłużyłam. - napisała Schreiber na swoich mediach społecznościowych.

