Marcin Najman komentuje wyniki wyborów dla "Super Expressu". Zagłosował dla mamy

Wyniki wyborów prezydenckich według sondaży exit poll mówią jasno - 1 czerwca czeka nas druga tura z udziałem Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. W badaniu przeprowadzonym przez Ipsos kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał 30,8 procenta, a kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość 29,1 proc. Za ich plecami uplasował się Sławomir Mentzen z Konfederacji (15,4 proc.), który wyprzedził Grzegorza Brauna (6,2 proc.) i Adriana Zandberga (5,2 proc.). Podkreślamy, że to sondażowe wyniki, a na te oficjalne trzeba poczekać co najmniej do poniedziałku, 19 maja. Pewne jest jednak to, że w drugiej turze zobaczymy Trzaskowskiego i Nawrockiego, co specjalnie dla "Super Expressu" skomentował Marcin Najman.

Wybory prezydenckie 2025. Nowe memy bawią do łez. Zobaczcie, jak internauci komentują wybory

Marcin Najman o wynikach wyborów. "Poszedłem, bo obiecałem mamie"

Były pięściarz, a obecnie freak-fighter, któremu kilka lat temu zdarzało się nawet występować w roli politycznego eksperta na antenie TVP Info, wziął udział w dzisiejszych wyborach ze sporym bólem głowy.

- Osobiście nie widzę żadnego godnego kandydata na urząd prezydenta Polski. Poszedłem na wybory, bo obiecałem mamie, że pójdę. W innym przypadku bym na pierwszą turę nie poszedł. W drugiej turze zagłosuję na mniejsze zło - powiedział nam Najman.

Tak zagłosowała Iga Świątek! Wymowny komentarz, zrobiła to w wyjątkowym miejscu!

QUIZ: Wielki sprawdzian o Marcinie Najmanie! Co wiesz o ojcu polskich freak-fightów? Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Skąd pochodzi Marcin Najman? Z Warszawy Z Częstochowy Z Krakowa Następne pytanie

To nie pierwszy raz, gdy popularny "El Testosteron" nie widzi godnego kandydata wśród najpopularniejszych nazwisk. Przypomnijmy, że w ostatnich wyborach parlamentarnych Najman oddał głos na Bezpartyjnych Samorządowców. Tym razem nie zdradził nam, przy którym kandydacie postawił krzyżyk - być może był to Marek Woch związany właśnie z tym środowiskiem.

Wybory prezydenckie - druga tura. Kiedy się odbędzie?

W drugiej turze wyborcy będą musieli wybrać z dwójki Rafał Trzaskowski - Karol Nawrocki. Przed tymi kandydatami intensywne dwa tygodnie, aby przekonać wyborców, którzy głosowali 18 maja na innych. Z badań exit poll wynika, że było to ok. 40 procent głosujących! Przed drugą turą z pewnością wydarzy się jeszcze sporo. Ta odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca.