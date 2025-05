i Autor: AKPA

On go zachwalał!

Ponad milion głosów na Grzegorza Brauna. Wielokrotny polski mistrz świata zachwalał go publicznie

Poznaliśmy pełne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Sensacyjne czwarte miejsce zajął Grzegorz Braun, który otrzymał 6,34% głosów, co dla wielu ekspertów było wielkim zaskoczeniem. Kilka tygodni przed wyborami w mocnych słowach zachwalał go wielokrotny mistrz świata, ikona KSW Mariusz Pudzianowski. Co mówił o Grzegorzu Braunie?