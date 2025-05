Marcin Różalski komentuje wybory prezydenckie. „Patrzę i nie wierzę, chciałbym zrozumieć, nie idzie”

Wybory 2025: Marcin Różalski skomentował wyniki

Marcin „Różal” Różalski to jeden z najbardziej charakterystycznych, polskich zawodników sportów walki. Wiele osób uważa go za kontrowersyjnego, inni zgadzają się z większością wypowiadanych przez niego słów. „Różal” nie gryzie się w język i często nie zwraca uwagi na to, czy jego wypowiedź może skutkować czasowym wyłączeniem jego profili i korzysta z wolnego słowa w pełnej krasie.

W niedzielę, 18 maja Polacy poszli do urn wyborczych i zdecydowali, kto pojawi się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ostatecznie w szranki staną Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Jak wyborcze zamieszanie skomentował Różalski?

- Patrzę i nie wierzę, chciałbym zrozumieć, nie idzie. Zawsze Ci albo oni. Oni albo ci, i co?Później zawsze to samo „nigdy więcej”, a finalnie znów to samo. Jak mówi Grzegorz Braun, wybór między dżumą i cholerą na koniec, tzw. mniejsze zło. Radość, że ten co był pierwszy finalnie wygra jest dużo przedwczesna uważam, że jeżeli w 2. rundzie na tego, który był drugi złożą się Ci, którzy byli z dwójką najbardziej wyczekiwanych i niosących zmiany oraz nowe nadzieję, to drugi będzie pierwszym, i co? - napisał Marcin Różalski w mediach społecznościowych.

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. 1 czerwca odbędzie się druga tura, która rozstrzygnie, kto zostanie nową głową państwa. Poznaliśmy oficjalne wyniki głosowania po zliczeniu 100% głosów z wszystkich obwodów wyborczych. Pierwsza tura została nieznacznie wygrana przez Rafała Trzaskowskiego. Jak prezentują się wyniki pierwszej piątki w wyborach prezydenckich z 18 maja 2025 roku?

Pierwsza piątka I tury wyborów prezydenckich:

Rafał Trzaskowski – 31,36% Karol Nawrocki 29,54% Sławomir Mentzen – 14,81% Grzegorz Braun – 6,34% Szymon Hołownia – 4,99%

Kim jest Marcin „Różal” Różalski?

Marcin „Różal” Różalski to były mistrz świata organizacji ISKA i WKA w formule K-1. W 2011 roku rozpoczął swoją przygodę z MMA. Stoczył jedenaście pojedynków, z których wygrał 7. Bił się m.in. z Valentijnem Overeemem, Peterem Grahamem, Jamesem McSweeneyem czy Mariuszem Pudzianowskim.

W 2017 roku zmierzył się z Fernando Rodriguesem juniorem, wygrywając na Narodowym w szesnaście sekund i zostając mistrzem KSW. W 2024 roku stoczył ostatni pojedynek w sportach walki, remisując na gali Strike King z Mariuszem Wachem.