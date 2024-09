Partnerka Marcina Różalskiego przerwała milczenie! Tak wygląda życie z "Różalem". Pierwszy raz zabrała głos

Poznaliśmy się 22 lata wcześniej właśnie w knajpie takiej nad Wisłą. Marcin, jakby nie był w moim kręgu zainteresowań, ale przez te lata mój typ faceta ewoluował, trochę się zmienił no i rzeczywiście tak było, że to był czysty przypadek. Marcin w innym lokalu jeszcze stał na bramce i ta bramka się szybciej skończyła, bo nie było ludzi i zeszli do tego lokalu, gdzie my byliśmy. No jakiś typ się do mnie przykleił i bardzo był nachalny, więc ja sobie wymyśliłam, że to jest ten czas, żeby do niego podejść i mówię: słuchaj, chodź udajmy, że się niby dobrze bawimy, dobrze rozmawiamy. No i jak to Marcin. Mówi: » chcesz, to mogę być twoim ochroniarzem «. No i tak od słowa do słowa, umówiliśmy się na następny dzień, na jego trening we Włocławku. Oczywiście się spóźniłam 15 minut, czego Marcin nie lubi, no ale wtedy nie mógł się odezwać i powiedzieć, że jest niezadowolony z tego faktu, więc był przeszczęśliwy, że jednak się pojawiłam. No i rzeczywiście. To był piątek, w sobotę gdzieś tam się spotkaliśmy no i w niedzielę wśród takich starszych ludzi no to już można tak powiedzieć, że oficjalnie byliśmy wtedy razem. Nie uzgadnialiśmy tego, ale było już wiadome z naszych zachowań i z relacji. Tak to się zaczęło. Bardzo taki traf dziwny. Ja byłam wtedy w takich trochę zawirowaniach, bo byłam praktycznie już na ostatniej prostej rozwodu swojego. Miałam trzyletniego synka, no i tak to wszystko się zaczęło - opowiada.