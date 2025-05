Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Są oficjalne dane

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. 1 czerwca odbędzie się druga tura, która rozstrzygnie, kto zostanie nową głową państwa. Poznaliśmy oficjalne wyniki głosowania po zliczeniu 100% głosów z wszystkich obwodów wyborczych. Pierwsza tura została nieznacznie wygrana przez Rafała Trzaskowskiego. Jak prezentują się wyniki pierwszej piątki w wyborach prezydenckich z 18 maja 2025 roku?

Pierwsza piątka I tury wyborów prezydenckich:

Rafał Trzaskowski – 31,36% Karol Nawrocki 29,54% Sławomir Mentzen – 14,81% Grzegorz Braun – 6,34% Szymon Hołownia – 4,99%

Od 7 kwietnia głośno było o spocie, w którym były siatkarz Marcin Możdżonek udziela poparcia Sławomirowi Mentzenowi. W materiale wykorzystano fragmenty pamiętnego finału ME 2009, w którym reprezentacja Polski zdobyła złoto. To wywołało kontrowersje — zarówno Telewizja Polsat, jak i TVP nie wyraziły zgody na wykorzystanie archiwalnych nagrań i głosów komentatorów, zapowiadając podjęcie kroków prawnych.

Możdżonek, były kapitan kadry, odniósł się do sprawy dwa dni po publikacji. W rozmowie ze Sport.pl podkreślił, że ma prawo do swoich poglądów i poparcia dowolnego kandydata. – Popieram go prywatnie i jestem gotów ponieść konsekwencje – stwierdził. Przyznał, że zapewniono go o legalności wykorzystanych materiałów, powołując się na prawo cytatu. – Wszystko zależy od interpretacji, ale rozmowy między sztabem a stacjami trwają i nie ma złej krwi – dodał. Możdżonek zaznaczył również, że w spocie nie użyto wizerunków innych zawodników ani logotypów, a jego wypowiedź dotyczy osobistych wspomnień z turnieju. Nikt z dawnych kolegów z reprezentacji nie skontaktował się z nim po emisji materiału.

Marcin Możdżonek wspierał Sławomira Mentzena do ostatniej chwili. W niedzielny wieczór siatkarz opublikował z kandydatem na prezydenta wspólne zdjęcie. W opisie znalazła się jedynie flaga Polski.