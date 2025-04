Poparł Mentzena na prezydenta i wywołał burzę. Marcin Możdżonek przerwał milczenie

Marcin Możdżonek poparł Mentzena i przemówił po wywołaniu burzy

Od poniedziałku (7 kwietnia) głośno jest o spocie Marcina Możdżonka, w którym udziela on poparcia w najbliższych wyborach prezydenckich Sławomirowi Mentzenowi. Były kapitan reprezentacji Polski siatkarzy zdobył z nią m.in. mistrzostwo świata i Europy. Fragmenty finału ME 2009 z Francją znalazły się zresztą w spocie, co wywołało prawdziwą burzę. Telewizja Polsat i jej komentator Tomasz Swędrowski nie zostali zapytani o zgodę na wykorzystanie archiwalnego nagrania, podobnie jak Piotr Dębowski z TVP, którego głos zamyka kampanijny materiał lidera Konfederacji ze sportowcem. Obie stacje zapowiadają działania w tej sprawie, a Możdżonek musi liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami.

Dwa dni po publikacji spotu Możdżonek odniósł się do tych kontrowersji w rozmowie ze Sport.pl. - Wierzę w tego kandydata i mam prawo do swoich poglądów. Do ich wyrażania i do popierania, kogo chcę. Popieram go prywatnie - jako ja, jako Marcin Możdżonek - i zdaję sobie sprawę, że będę musiał przyjąć wszystko, co z tym związane - przyznał były siatkarz. Czy żałuje, że nie zrobił więcej, aby nie było tak głośno o możliwym przekroczeniu prawa?

BRAUN I KORWIN CIĄGNĘLI NAS W DÓŁ! WYGRANA MENTZENA TO REWOLUCJA! | Warzecha Kontra

- Zostałem zaproszony do udziału w spocie i dostałem zapewnienie, że prawa nie zostały naruszone. Tutaj chodzi o prawo cytatu. Przepisy są takie, a nie inne, ale wszystko zależy od interpretacji. Rozmowy między władzami Polsatu i sztabem wyborczym trwają i mogę zapewnić, że nie ma tu złej krwi. Myślę, że strony dojdą do porozumienia - stwierdził Możdżonek.

Były kapitan reprezentacji dodał, że żaden z jego kolegów z parkietu nie skontaktował się z nim w tej sprawie. - Uważam, że jako były reprezentant kraju mam prawo do przedstawienia swoich przeżyć i odczuć związanych z tamtym turniejem i sukcesem. Byłem - jakby nie patrzeć - integralną tego częścią. Nie pokazano twarzy innych reprezentantów, ja nie pokazuję żadnego logo itp. Oczywiste jest, że czegoś takiego nie wolno było zrobić - podkreślił radny Olsztyna i prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

