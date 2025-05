Marianna Schreiber zdyskwalifikowana na PRIME 12! Sędzia upominał. "Nabrałaś się czegoś?"

Jacek Murański zaatakowany. Natan Marcoń oblał go wodą i wyszedł z programu przed PRIME MMA 12

Walka Marianny Schreiber i Patrycji Hefki z Karoliną i Patrycją Porzucek budziła mnóstwo emocji. Było to jedyne starcie kobiet na gali PRIME 12, ale wyjątkowo gorące. Zła krew buzowała między zawodniczkami na programach, a ujście znalazła w klatce. Od pierwszego gongu była to prawdziwa awantura. Schreiber starała się zaskoczyć rywalki latającymi kopnięciami, ale wykonała je nieumiejętnie. Gdy zawiódł element zaskoczenia, całkowicie się pogubiła.

Siostry Porzucek mocno postawiły się faworyzowanym rywalkom. Ten opór jakby zaskoczył Schreiber i Hefkę. Pierwsza z nich w trudnej sytuacji zdecydowała się na szaleńczy i niedozwolony atak od tyłu na jedną z sióstr, za co została ukarana ujemnym punktem. To upomnienie nie przyniosło jednak skutku. W drugiej rundzie Marianna jeszcze raz straciła nad sobą kontrolę i zmusiła sędziego do drugiej interwencji!

Pod siatką przeżyła też moment słabości, gdy nogi się pod nią ugięły. Zdezorientowany sędzia Piotr Michalak zaczął obawiać się o jej stan. - Nabrałaś się czegoś? - spytał wprost zawodniczkę, która zaprzeczyła. Do klatki wezwano lekarza, który pozytywnie ocenił stan Schreiber i pozwolił kontynuować walkę. Ta nie potrwała jednak długo, bo w trzeciej rundzie Marianna ponownie wykonała nieprzepisowy atak, a trzecie upomnienie oznaczało jej dyskwalifikację!

Bolesna porażka Schreiber z siostrami Porzucek

Schreiber została wyprowadzona z klatki, a mocno rozbita jej partnerka "Mała Czarna" musiała sama kontynuować walkę z siostrami Porzucek. Te dopięły swego w ostatniej czwartej rundzie, gdy lekarz nakazał przerwać pojedynek, mimo że Hefka chciała bić się dalej.

- Chciałem wręczyć Mariannie ten puchar. Niestety wyrzucili ją z ringu (...) Ale Marianka, będzie czekał u mnie świeży i wypolerowany. Trzymaj się, cudownie było obserwować jak znowu spi***alasz od walki - skomentował to wszystko "Szalony Reporter", który miał wręczyć puchar przegranym. Zarówno Schreiber, jak i Hefki nie było już w klatce.