Zmasakrowana twarz zawodniczki PRIME MMA po walce. Porównali ją do... Joanny Jędrzejczyk [ZDJĘCIE]

PRIME MMA 12: Zmasakrowana twarz zawodniczki po walce

PRIME MMA 12 przeszło już do historii. Gala w Warszawie dostarczyła wielu emocji, choć sam main event zdecydowanie rozczarował. W walce wieczoru Jacek Murański po kontrowersyjnej decyzji sędziów przegrał z Natanem Marconiem. Mnóstwo zwrotów akcji przyniósł za to pojedynek kobiet. Patrycja Hefka, znana też jako „Mała Czarna” i Marianna Schreiber mierzył się z siostrami Porzucek.

PRIME MMA 12: Wyniki gali. Marcoń pokonał Murańskiego w Warszawie. Nienawiści mnóstwo, emocji niewiele

Gorąco między nimi było już podczas programów i ceremonii ważenia, gdzie w ruch szły nie tylko mocne słowa. W klatce także nie rozczarowały. Od samego początku panowała istna awantura, a na deskach kilkukrotnie lądowała Marianna Schreiber. Po jej kolejnym przewinieniu sędzia zdecydował się wyrzucić ją z klatki.

W tym czasie Hefka otrzymywała kolejne ciosy od dwóch rywalek. Jeszcze, gdy w klatce była czwórka zawodniczek, jej twarz puchła niewiarygodnie. Choć jej i jednej z sióstr Porzucek brakowało techniki, to nie można tego samego powiedzieć o charakterze.

PRIME 12: Lekarz zdecydował o przerwaniu walki

Hefka otrzymywała kolejne uderzenia na zmianę raz od jednej, raz od drugiej przeciwniki. Mimo to, stała na nogach i odpowiadał na ciosy. W końcu jednak do klatki zaproszony został lekarz, który ocenił, że zawodniczka nie nadaje się do dalszej walki.

Kibice momentalnie zareagowali na wygląd twarzy Hefki w mediach społecznościowych, porównując ją do Joanny Jędrzejczyk, która zmagała się z podobną opuchlizną na twarzy po walce z Weili Zhang.

Marianna Schreiber zdyskwalifikowana na PRIME 12! Sędzia upominał. "Nabrałaś się czegoś?"

PRIME MMA 12: Wyniki gali

Walka wieczoru:

Natan Marcoń pokonał Jacka Murańskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów

Karta główna:

Kamil „Taazy” Mataczyński pokonał 12 Roninów po przetrwaniu trzech rund

Paweł Jóźwiak pokonał Adriana Ciosa przez niejednogłośną decyzję sędziów

Karolina Porzucek i Patrycja Porzucek pokonały Mariannę Schreiber (dyskwalifikacja) i Patrycję Hefkę przez techniczną decyzję (przerwanie lekarza)

Michał „Bagieta” Gorzelańczyk pokonał Jakuba "Ajemge1" Wtykłę przez jednogłośną decyzję sędziów.

Dorian „Ali5cali” Jach-Bluma pokonał Jasia Kapelę przez jednogłośną decyzję sędziów

Grzegorz „Hellboy” Głuszcz pokonał Mateusza „Owcę” Horodeckiego przez techniczny nokaut w drugiej rundzie

Łukasz „Lukas” Bielon pokonał Damiana „Waszkę G” Kubiszewskiego przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie

Karta wstępna:

Robert Karaś pokonał Mateusza „Himiego” Hetnara i Mateusza „Mister Matiego” Górskiego przez techniczny nokaut

Jarosław „Ninja” Sobonkiewicz pokonał Adama Soroko przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie