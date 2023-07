Joanna Jędrzejczyk pokazała zdjęcie z legendą Hollywood! Zadała pytanie, setki komentarzy

W walce wieczoru UFC Vegas 76 Sean Strickland rozbił w 2. rundzie Abusupijana Magomedowa, ale Jędrzejczyk trzymała kciuki głównie za Granta Dawsona z American Top Team. Kolega z byłego teamu Polki nie dał większych szans Damirowi Ismagułowi, wygrywając wysoko jednogłośnie na punkty.

Joanna Jędrzejczyk zrobiła sobie zdjęcie z Melem Gibsonem

Jak się okazuje Jędrzejczyk poleciała do USA nie tylko na galę w Las Vegas. "Czeka mnie teraz kilka pracowitych ale i przyjemnych dni w mieście, do którego mam ogromny sentyment. To będzie super wyjazd z rodziną. Połączę UFC ze zwiedzaniem. Planuję po raz pierwszy wybrać się na Kanion Antylop i Sekwoje" - napisała Polka na Instagramie. Wracając do UFC Vegas 76, to tuż przed galą Jędrzejczyk zrobiła sobie zdjęcie z legendą Hollywood, aktorem Melem Gibsonem. "JJ" zaznaczyła, że jest wielką fanką Gibsona i przy okazji zapytała swoich kibiców, które jego filmy lubią najbardziej. Jak można się było spodziewać posypały się setki komentarzy!