Kłopoty Najmana! "Lizak" i Okniński go rozpracowali! Wielka zapowiadź ukarania "El Testosterona" [TYLKO U NAS]

Podczas gali CLOUT MMA 2, która odbędzie się już w sobotę 28 października w Płocku, z pewnością nie zabraknie emocji przez starcia, jakie na ten wieczór przygotowali włodarze federacji. Oprócz dodatkowego starcia Goha Magical - Nikita oraz walki wieczoru Załęcki - Omielańczuk, najwięcej emocji wzbudza pojedynek Marcina Najmana z Piotrem Lizakowskim. Podczas rozmowy z Andrzejem Kostyrą "Lizak" nie ukrywał, że razem z trenerem Mirkiem Oknińskim są przygotowani niemalże na wszystko, co może zaprezentować w klatce "El Testosteron". - Marcin wiem, że nie będzie miał tlenu na trzy rundy… to na pewno i myślę, że będzie chciał to skończyć w pierwszej rundzie. Zwłaszcza, że ma drugą walkę jeszcze. - wyznał jeden z gwiazdorów kanału "Ebe Ebe".

Lizak rozpracował Najmana przed CLOUT MMA 2! Przygotował się na plan "El Testosterona"

W okresie przygotowawczym "Lizak" ćwiczył oczywiście z zawodnikami, którzy gabarytowo przypominają Najmana i jak się okazuje, Lizakowski wierzy, że pomimo ogromnej różnicy wagowej, może on posłać częstochowianina na deski. - Nie wiem, czy tak będzie, ale na pewno będę się starał go znokautować. Skoro Paweł Jóźwiak, którego technika jest daleka od perfekcyjnej, był w stanie go znokautować w parę sekund na gali WOTORE lucky puchem, to czemu mój techniczny cios miałby nie znokautować Najmana? - dopytywał z uśmiechem. Zobaczcie całą rozmowę "Lizaka" z Andrzejem Kostyrą zaglądając do materiału wideo poniżej!

