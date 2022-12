Krzysztof Radzikowski podzielił się ważną informacją. Fani nie mogli uwierzyć, że to prawda

Krzysztof Radzikowski to gwiazda programu „Gogglebox. Przed telewizorem” stacji TTV, a sława tam zyskana pozwoliła mu rozwinąć skrzydła także na innych polach. Były strongman wystąpił na FAME MMA, a teraz skupia się na rozwoju własnego kanału „Strong Ekipa”, który prowadzi razem z Dominikiem Abusem i Konradem Karwatem. Mimo że od jego ostatniej (a przy okazji pierwszej), minął już ponad rok, to „Radzik” wciąż utrzymuje świetną formę, o czym przekonujemy się śledząc jego profile w mediach społecznościowych. Ostatnie zdjęcie w połączeniu z wymownym opisem wywołało dużo emocji wśród fanów Radzikowskiego!

Krzysztof Radzikowski pochwalił się swoją wagą

Krzysztof Radzikowski jako strongman trenował przez lata całkiem inaczej, niż trenuje zawodnik MMA. Żeby móc zadebiutować na FAME MMA w listopadzie 2021 roku, musiał przez długi czas zrzucać wagę i pracować nad wydolnością. I choć wystąpił tylko w jednej walce, to wciąż dba on o swoją formę.

Niedawno opublikował on zdjęcie z siłowni, gdzie prezentuje umięśniony tors. Śledzący go od dawna fani zauważyli, że wygląda on już zdecydowanie inaczej, niż w czasach, gdy musiał dźwigać nieludzkie ciężary. Sam Radzikowski podzielił się też, że w tej chwili waży 122 kilogramów. Jeden z fanów nie mógł w to uwierzyć i w komentarzy stwierdził, że Radzikowski wygląda raczej na... 150 kg! Większość komentujących podziwiała natomiast formę swojego ulubieńca.