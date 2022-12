Wiemy, ile Pudzianowski i Khalidov zarobili za walkę na KSW! To była najdroższa walka w historii europejskiego MMA!

Fani Krzysztofa Radzikowskiego doskonale wiedzą, że siłacz i przy okazji ulubieniec widzów programu "Gogglebox. Przez telewizorem" TTV jest niezwykle aktywny w sieci, chwaląc się niemalże wszystkim, co dzieje się na co dzień w jego życiu. Nie inaczej jest tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Zawodnik FAME MMA otrzymał bardzo ważne zadanie, z którym spotyka się przed Wigilią wielu mężczyzn, czyli wybór i zakup choinki. Jak się okazuje, Krzysztof Radzikowski poradził sobie z tym pierwszorzędnie.

Partnerka Krzysztofa Radzikowskiego z pewnością padła z wrażenia! Siła i gwiazdor Gogglebox TTV poszedł na całość

Wybór odpowiedniego drzewka przed Świętami Bożego Narodzenia, które będzie spełniać wszystkie oczekiwania domowników to nie jest prosta sprawa. Do tego dochodzi również znalezienie choinki, która będzie odpowiednio wysoka, rozłożysta i idealnie wkomponuje się w domowe otoczenie. Krzysztof Radzikowski nie zamierzał się w niczym ograniczać i znalazł przepiękne drzewko.

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV poszedł na całość! Taki widok przed Wigilią ucieszyłby wiele kobiet

- Duża i żywa - napisał na Instagram Stories Krzysztof Radzikowski, chwaląc się upolowanym przez siebie drzewkiem, które jest naprawdę okazałe. Siłacz i ulubieniec widzów Gogglebox TTV w tym roku postanowił przynieść do domu naprawdę okazałą choinkę, na tle której sam Radzikowski wygląda na nieco mniejszego, niż jest w rzeczywistości.

