KSW 77 O KTÓREJ? KSW 77 GODZINA gala XTB KSW 77 KIEDY, DATA o której KSW Pudzianowski - Khalidov dzisiaj

Walka Pudzianowski - Khalidov ma być wisienką na torcie, który będzie składał się z dziesięciu równie pasjonujących pojedynków. Już w pierwszej walce zaprezentują się kobiety, a piękna Wiktoria Czyżewska zadebiutuje w KSW. Gala XTB KSW 77 jest jedną z największych w historii tej federacji, a Maciej Kawulski i Martin Lewandowski zakontraktowali na nią aż trzynastu zawodników z oficjalnego rankingu! Poza kolosalnym main eventem odbędą się dwa mistrzowskie starcia w dywizji koguciej i półciężkiej. Sebastian Przybysz dopełni trylogii z Jakubem Wikłaczem, a Ibragim Chuzhigaev wreszcie skrzyżuje rękawice z Ivanem Erslanem. Zamknięcie 2022 roku w wykonaniu KSW jest po prostu potężne!

W wyprzedanej wiele tygodni temu Arenie Gliwice zaprezentują się też inni doskonale znani fighterzy - m.in. Daniel Rutkowski, Lom-Ali Eskiev, Andrzej Grzebyk i Bohdan Gnidko. Łącznie fani obejrzą aż 11 starć na najwyższym poziomie. Emocje mają narastać z każdą walką aż do main eventu Pudzianowski - Khalidov. Przed kibicami naprawdę długi wieczór z MMA w najlepszym wydaniu.

Gala KSW 77 odbędzie się w sobotę, 17 grudnia, o godzinie 18:45. Wtedy rozpocznie się studio, a XTB KSW 77 będzie transmitowane jedynie w usłudze streamingowej Viaplay.pl. Ok. 19:00 planowana jest pierwsza walka Czyżewska - Karasova. Main event Pudzianowski - Khalidov nie rozpocznie się przed 23:00, kiedy to emocje sięgną zenitu! Darmową relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl. Serdecznie zapraszamy do śledzenia KSW 77 razem z nami!

