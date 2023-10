Legenda boksu ostro o zamieszanych w Pandora Gate: Torturować, a potem ścinać łeb! Krzysztof Głowacki wkurzony jak nigdy

Głowacki był mistrzem świata w wadze junior ciężkiej, ale z boksu już zrezygnował i teraz próbuje swoich sił w MMA. Debiut w nowej formule miał najlepszy z możliwych - jego nokaut na Patryku "Glebie" Tołkaczewskim na gali KSW na Stadionie Narodowym obiegł cały świat. "Główka" miał powrócić do klatki w grudniu, ale boryka się z problemami zdrowotnymi i ponownie w akcji zobaczymy go w przyszłym roku.

Krzysztof Głowacki ostro o Pandora Gate

Głowackiego spotkaliśmy na gali boksu w podwarszawskim Legionowie i przy okazji zapytaliśmy o Pandora Gate. Były mistrz świata nie zostawił suchej nitki na zamieszanych w aferę. - Nie chcę za bardzo się wypowiadać na ten temat, bo ja to bym od razu ścinał łeb za takie coś. Ale zanim bym ściął, to bym takiego gościa potorturował, żeby poczuł jak to wszystko boli. Trudno jednak uchronić dzieci przed takimi ludźmi, bo teraz dzieciaki od najmłodszych lat mają dostęp do internetu i telefonów. Jak dziecko płacze, to daje mu się telefon i siedzi cicho. To raczej nasz problem, rodziców i to od nas trzeba zacząć. Ja to bym tych wszystkich telefonów zakazał do pewnego wieku. Ogólnie masakra - powiedział nam Głowacki.