Marcin Najman bez pardonu uderzył w Adriana Ciosa! "Cesarz" nie mógł przejść obok tych słów obojętnie, błyskawiczna odpowiedź

Marcin Najman w ostatnim czasie był na ustach wszystkich fanów freak fightów. "Cesarz" zmierzył się w końcu z Jackiem Murańskim, a wcześniej dwukrotnie starcie obu nie doszło do skutku. Na Clout MMA 4 pojedynek odbył się na zasadach "Dirty Street Boxing", ale kibice nie mogli długo cieszyć się widowiskiem. Obaj ruszyli bardzo mocno na siebie, ale lepiej radził sobie Najman, który trafiał większą liczbą ciosów w swojego rywala. Murański musiał się wycofać i więcej się bronił niż atakował. Przetrwał jednak pierwszą ofensywę swojego rywala i gdy tylko walka nieco się uspokoiła „Stary Muran” ruszył bardziej do przodu. W pewnej chwili świetnie uniknął lewego sierpa Najmana i sam skontrował rywala takim ciosem, który wylądował prosto na jego twarzy. Najman od razu zatoczył się do tyłu i położył na macie, a sędzia zakończył pojedynek.

Marcin Najman nie mógł przejść obok tego obojętnie! Błyskawicznie zareagował na słowa Adriana Ciosa

Adrian Cios w rozmowie z kanałem "FANSPORTU TV" wypowiedział się na temat "Cesarza". - Najman się śmiał, że karetką jechałem. Marcin mam nadzieję, że tobie też się podobała wycieczka karetką. Karma wraca - powiedział Cios.

Na te słowa od razu w mediach społecznościowych zareagował Najman. - Posłuchaj Adrian Ciot. Tobie się najwyraźniej karetka z karocą po******, ponieważ "Cesarz" po gali mógł wracać, ale tylko karocą. Nie mierz wszystkich swoją miarą, to że ty po walce jedziesz do szpitala na bombach w karetce, wyniesiony na noszach to nie znaczy, że każdy kończy walki w ten sam sposób. Nie zapomnij dzięki komu tą karetką pojechałeś - zaznaczył Najman.