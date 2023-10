Marcin Najman nie wytrzymał w programie na żywo! Uderzył prosto w Stanowskiego, mocno!

Wydało się, co Krzysztof Radzikowski naprawdę myśli o Mariuszu Pudzianowskim! Powiedział to wprost, krótki komentarz

Marcin Najman w srogich słowach ocenił Krzysztofa Stanowskiego. "El Testosteron" od dłuższego czasu żyje w dość dużym konflikcie ze współzałożycielem "Kanału Sportowego" i dał o tym znać przy okazji najnowszego programu federacji "Clout MMA". Były pięściarz nie hamował się w srogich ocenach, padły wyjątkowo mocne słowa!

Marcin Najman ostro na temat Stanowskiego. Nie hamował się!

Między Marcinem Najmanem a Krzysztofem Stanowskim od lat nie ma dobrych relacji. Panowie nie raz dawali znać o wzajemnej niechęci. Tym razem, przy okazji najnowszego programu federacji "Clout MMA", "El Testosteron" w wyjątkowo mocnych słowach uderzył w Stanowskiego, nie przebierając w słowach na temat dziennikarza.

- Tam nie ma poziomu. Tam jest ku**a wyrwa taka w samym dnie. Tam jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Te jego żarty, dowcipy, to jest ku**wa po prostu skandal, że ktoś taki istnieje w przestrzeni medialnej. Takie zero. Nawet ten program "Dziennikarskie zero" wziął z tego, jak go nazwałem. Mówiłem zawsze, że to jest zero - ocenia Stanowskiego Najman.