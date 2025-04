Mariusz Pudzianowski – Eddie Hall: Relacja na żywo z walki KSW 105 [Kto wygrał?]

Pudzianowski – Hall: Relacja na żywo z walki KSW 105

Starcie Eddiego Halla z Mariuszem Pudzianowskim podczas gali XTB KSW 105 zapowiada się na wydarzenie wyjątkowe w świecie MMA – dwóch gigantów siły zmierzy się w bezpośrednim pojedynku, który rozgrzewa wyobraźnię kibiców na całym świecie. Dla 37-letniego Halla będzie to debiut w zawodowym MMA, ale Brytyjczyk nie ukrywa, że przygotowania traktuje niezwykle poważnie. Mimo ogromnego doświadczenia w sportach siłowych, "Bestia" zdaje sobie sprawę, że w klatce potrzebne będą nie tylko mięśnie, ale też odpowiednia kondycja, wytrzymałość i dyscyplina żywieniowa.

W ostatnich dniach Hall zdradził, że jego obecna dieta to około 4500 kalorii dziennie, co stanowi znaczące ograniczenie w porównaniu do czasów, gdy jako strongman pochłaniał nawet 12 tysięcy kalorii, by sprostać wymaganiom siłowych rekordów. Brytyjczyk odwiedził warszawską restaurację, gdzie bez większego wysiłku zjadł potężnego steka – symboliczne przypomnienie, że w klatce również zamierza być "głodny" zwycięstwa.

Po drugiej stronie stanie doświadczony 48-letni Pudzianowski, który od lat z sukcesami rywalizuje w MMA. Weteran KSW ma po swojej stronie nie tylko siłę, ale i bogate doświadczenie w walkach na najwyższym poziomie. Hall będzie dysponował przewagą wieku i świeżości, ale brak bezpośredniego obycia z klatką może być jego największym wyzwaniem. Kto wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji tytanów siły? Odpowiedź poznamy już w sobotę, 26 kwietnia w Gliwicach.

Relacja na żywo z walki pod galerią zdjęć Eddiego Halla!

Koloseum - Eddie Hall 25.04.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Odśwież relację