Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall typy i kursy (26.04.2025) | Starcie gigantów na KSW 105!

Paweł Tyburski o mocnym spięciu na drodze. Ostra bójka! „Patrzę, a on idzie z bejsbolem”

To sekret długiej relacji Artura Szpilki i Kamili Wybrańczyk! Naśladowanie ich może pomóc każdemu

Z futbolowej murawy do oktagonu

Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall typy: oferty bukmacherskie na walkę

6 kwietnia 2025 roku w PreZero Arenie w Gliwicach Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Eddiem Hallem na gali KSW 105. To starcie dwóch legendarnych strongmanów – weterana MMA i debiutanta – budzi ogromne emocje. Walka na specjalnych zasadach (2 rundy po 4 minuty, 90-sekundowe przerwy) może wpłynąć na typowanie. Wielkim faworytem jest Pudzianowski, który ma przewagę w doświadczeniu.

Bonus Superbet na Pudzianowski - Hall. 400 zł za zwycięstwo Polaka!

Bukmacher Superbet przygotował wyjątkową promocję na walkę Mariusza Pudzianowskiego z Eddiem Hallem. Promocja obowiązuje w okresie od 24.04.2025 do 26.04.2025 i dotyczy wyłącznie użytkowników, którzy w tym okresie założyli konto i wpłacili pierwszy depozyt o wartości minimalnej 50 zł.

Aby wziąć udział w promocji, należy:

Założyć konto na Superbet w wyznaczonym terminie Wpłacić pierwszy depozyt o wartości minimum 50 zł Postawić zakład z oferty przedmeczowej na zwycięstwo Mariusza Pudzianowskiego o wartości minimum 2 zł Jeżeli Twój typ okaże się trafiony, otrzymasz 400 zł w bonusie! Bonus zostanie przyznany do 72h po zakończeniu promocji.

Przed skorzystaniem z akcji promocyjnej zapoznaj się z jej regulaminem, dostępnym na stronie bukmachera.

Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall: kto faworytem - typy bukmacherskie

Mariusz Pudzianowski jest wyraźnym faworytem z kursem 1.42, podczas gdy zwycięstwo Eddiego Halla wyceniono na 2.90. Niski kurs na Polaka odzwierciedla jego doświadczenie (27 walk w MMA) wobec debiutu Halla. Obstawianie zwycięstwa Pudzianowskiego jest bezpieczne, ale z uwagi na niski kurs zysk może być ograniczony. Hall to zagadka, a jego siła ciosu może sprawić niespodziankę, więc ryzykowni typerzy mogą rozważyć zakład na Brytyjczyka.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 26.04.2025 r.; oferta może ulec zmianie.

Pudzianowski wygra w pierwszej rundzie - po dobrym kursie

Superbet oferuje zakład na zakończenie walki w pierwszej rundzie z kursem 1.40. Warto go rozważyć, bo styl Pudzianowskiego opiera się na odważnych, szalonych atakach, a Hall może nie wytrzymać tempa w klatce. Statystyki pokazują, że 12 z 17 wygranych Pudziana to nokauty, często w pierwszych minutach.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 26.04.2025 r.; oferta może ulec zmianie.

Pudzianowski wygra przez TKO w ofercie bukmacherów

Kolejny polecany zakład to zwycięstwo Pudzianowskiego przez TKO (kurs 1.75 w Superbet). Mariusz często kończy walki w parterze, gdzie jego uderzenia są zabójcze. Hall, bez doświadczenia w MMA, może mieć problem z obroną w tej płaszczyźnie, co zwiększa szanse na TKO. Dobry kurs sprawia, że to atrakcyjny typ dla typerów szukających wyższego zysku.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 26.04.2025 r.; oferta może ulec zmianie

Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall: statystyki dla typera

Pudzianowski (17-9-1) to weteran KSW z 27 walkami, z których 12 zakończył nokautami. Hall (0-0) debiutuje w MMA, ale ma za sobą bokserską porażkę z Hafthorem Björnssonem i wygraną w kuriozalnej walce 2 na 1. Pudzian wraca po niemal dwuletniej przerwie, co może wpłynąć na jego formę, ale jego doświadczenie jest niepodważalne.

Ostatnie 5 walk Pudzianowskiego:

03.06.2023; Porażka z Arturem Szpilką (TKO, runda 2)03.12.2022; Porażka z Mamedem Khalidovem (TKO, runda 1)28.05.2022; Wygrana z Michałem Materlą (KO, runda 1)23.10.2021; Wygrana z Serigne Ousmane Dia (KO, runda 1)20.03.2021; Wygrana z Nikolą Milanoviciem (TKO, runda 2)

Ostatnie 5 walk Halla:

02.06.2024; Wygrana z braćmi Neffati (TKO, walka 2 na 1)19.03.2022; Porażka z Hafthorem Björnssonem (decyzja, boks)

Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall: transmisja - gdzie obejrzeć?

Galę KSW 105, w tym walkę Pudzianowski vs. Hall, obejrzysz 26 kwietnia 2025 roku na platformie CANAL+ online po wykupieniu dostępu.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.