Mariusz Pudzianowski ma ogromną zagwozdkę! To pytanie nie daje mu spokoju, musiał zwrócić się do fanów

To, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, dziś jest standardem w przypadku wielu sportowców oraz gwiazd sportu. Chodzi tutaj oczywiście o ich zaangażowanie w media społecznościowe oraz bezpośredni kontakt z fanami, a w tym aspekcie Mariusz Pudzianowski wiedzie prym. Gwiazdor KSW idealnie odnajduje się w sieci i często nie tylko publikuje kolejne posty, ale także wchodzi w interakcję ze swoimi fanami, odpisując im na komentarze, nawet te nieprzychylne. Tym razem postanowił podzielić się swoją zagwozdką.

"Pudzian" regularnie dzieli się w sieci swoimi przemyśleniami nie tylko na temat sportu oraz aktualnych wydarzeń sportowych, ale chętnie porusza również inne tematy, takie jak chociażby pogoda. Nie inaczej było w tym przypadku, bowiem po wejściu w nowy rok, gwiazdor KSW zastanawia się nad tym, jakie warunki będą panowały w kolejnych dniach.

- Tak se siedzę i se myśle, czy będzie śnieg, czy nie będzie - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Pudzianowski, przy okazji pytając swoich fanów, co oni sądzą na ten temat. Część internautów nie ukrywała, że w ostatnim czasie takie treści publikowane przez gwiazdora KSW nie cieszą się największym uznaniem. - Coś mi średnio siedzisz Panie ostatnio… :/ Takie sztuczne pompowanie - wypalił jeden z fanów.