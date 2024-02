Martin Lewandowski zły na Mateusza Borka! Wszystko po XTB KSW Epic, ma duży zarzut względem dziennikarza!

Jesteśmy już po gali XTB KSW Epic, w której trakcie doszło do hitowej walki między Mamedem Khalidovem a Tomaszem Adamkiem. Tuż przed rozpoczęciem pojedynku, głos w sprawie obsady sędziowskiej walki zabrał Mateusz Borek, który dziwił się, że do pojedynku dobrani zostali wyłącznie sędziowie MMA, bez miejsca dla arbitrów bokserskich. Jego słowa skomentował Lewandowski, który nie godzi się z takim stawianiem sprawy przez dziennikarza.

Martin Lewandowski zły na Mateusza Borka. Poszło o obsadę sędziowską

Jak powiedział Borek, dziwnym jest fakt, że do sędziowania gali nie zostali zaproszeni sędziowie bokserscy.

- Czeka nas pewnie ciężkie spotkanie w piątek, bo z tego, co słyszę nieoficjalnie od sędziego Brondera, nie będzie walki sędziował sędzia bokserski. Nie będzie walki punktował żaden sędzia bokserski (...) Co się ocenia, co jest istotne, które parametry są kolejno ważne przy punktowaniu kolejnej rundy. Do tego zachowanie sędziego ringowego w klatce. Jest jeszcze szereg znaków zapytania - mówi Mateusz Borek, cytowany przez sport.pl

Jak powiedział Lewandowski, tego typu komentarze nie były wskazane, gdyż organizacja zawsze dba o uczciwy przebieg walki.

- Niepotrzebnie jakaś taka gównoburza powstała przed tą walką, że ci sędziowie są nie do końca dobrze dobrani. Jestem zły za te słowa Mateusza Borka (...) Mateusz zna nas od lat. Wie, jak bardzo mocno pilnujemy, żeby nie było żadnych "figo fago" wyników i sędziów z przypadku. Celowo wzięliśmy takich sędziów, którzy nie są bezpośrednio z MMA i boksu. Z boksu nie mogliśmy znaleźć jednej osoby, bo bardzo byli powiązani z różnymi środowiskami albo nie dostawali zgody na to - mówił Lewandowski w rozmowie z mediami.