Mateusz Borek po trzech latach zdradził kulisy występu Marcina Najmana w Hejt Parku. Powiedział, czego zażyczył sobie "El Testosteron" za udział w programie

"Hejt Park" z Najmanem to zdecydowanie najlepiej oglądane wideo w historii "Kanału Sportowego" - program z "El Testosteronem" do dziś nabił ponad 11 milionów wyświetleń. To właśnie wtedy do programu zadzwonił Fonfara, który w mało parlamentarnych słowach wypowiedział się o Najmanie. - Można powiedzieć, że jesteśmy wujkami tego pojedynku na gali Clout - powiedział nam Borek.

Borek zdradza kulisy występu Najmana w "Hejt Parku"

Znany dziennikarz zdradził także kulisy występu Najmana w "Hejt Parku". - Nie chciał żadnej gaży czy honorarium. Wiązało się to z tym, że ja nie wziąłem pieniędzy za występ w jego programie i on w rewanżu przyszedł do nas tylko za pizzę i colę - zaznaczył Borek. - Moim zdaniem Najman nie ma żadnych szans z Fonfarą. No bo co on może mu zrobić? Byłbym zdziwiony nawet nie tyle przegraną Andrzeja, co jego zwycięstwem po jakichkolwiek problemach - zakończył jeden z szefów "Kanału Sportowego".