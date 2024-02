Morze krwi już w drugiej walce na KSW Epic! Rusiński i Tulshaev dali brutalne show

KSW miesza formuły na gali Epic

Walka Rusińskiego z Tulshaevem odbyła się na zasadach znanych z federacji PRIDE. Dopuszczała ona m.in. łokcie, kolana w parterze, kopnięcia w parterze czy tzw. stompy. Początkowo zawodnicy nie do końca chętnie korzystali z tych warunkowo dopuszczonych brutalnych technik, ale z biegiem czasu to się zmieniało. Uderzenia były tak mocne, że reprezentant Niemiec miał rozbity nos, natomiast Rusińskiemu krew leciała z czoła. Jako że walka kilkukrotnie trafiała do parteru, krew ubrudziła duży obszar maty.

Krwawa łaźnia w walce Rusiński vs Tulshaev

Przewagę w walce miał Rusiński, który mógł kilkukrotnie skończyć swojego rywala przez poddanie czy to nokaut. Dwukrotnie próbował go udusić, ale Tulshaev się wyrywał. Później miał rywala także w pozycji dominującej, ale nie zdołał wówczas wykończyć go ciosami z góry. W trzeciej rundzie Rusiński padł na ziemię, a Tulshaev przypomniał sobie, że nie musi na niego wsiadać i go bić, tylko może kopać tzw. soccer kickami i właśnie tą techniką, kopiąc rywala w okolice głowy z góry, doprowadził do zwycięstwa, bowiem Rusiński już tylko się zasłaniał, więc sędzia przerwał walkę.

