Na Artura Szpilkę czekała w jego domu przykra niespodzianka. Zapowiedział odwet, Kamila Wybrańczyk była bezlitosna

Przygotowania Artura Szpilki do nadchodzącej walki z Arkadiuszem Wrzoskiem idą pełną parą. Były pięściarz regularnie publikuje kolejne posty i relacje z przygotowań i treningów, a jego umiejętności dosadnie skomentował nawet Krzysztof Radzikowski. Pomimo wielu obowiązków przed walką, Szpila nie może jednak zapominać o zasadach, jakie w domu wprowadziła Kamila Wybrańczyk. Za nieprzestrzeganie ich Szpilkę czeka niemiła niespodzianka i właśnie tak było tym razem. Tomasz "Trener Kostka" Miękina, który przygotowuje Szpilkę do walki również nie mógł liczyć na taryfę ulgową.

Były pięściarz i jeden z największych obecnie gwiazdorów federacji KSW po powrocie do domu na jedno ważne zadanie - schować swoje obuwie. Tym razem zrobił jednak inaczej i gdy obudził się następnego dnia rano, czekała na niego przykra niespodzianka. Kamila Wybrańczyk bowiem postanowiła związać buty Szpilki i Trenera Kostki ze sobą w ramach nauczki.

Kamila Wybrańczyk dała Arturowi Szpilce nauczkę

- Jak widzieliście, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kamila wypowiedziała nam wojnę, a jak wojna, to my jesteśmy bezlitośni (...) Zobaczysz mała, zobaczysz... - wypalił do kamery "Szpila" nagrywając specjalne Instagram Stories.