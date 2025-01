Nie do wiary, jak Don Kasjo wygląda przed rewanżową walką z byłym mistrzem KSW! Znów zaskoczy Wrzoska na PRIME 11?

Boxdel reaguje na dramę byłej dziewczyny i Denisa Załęckiego. Niepokojący wpis, a do tego to zdjęcie

Walka Don Kasjo z Marcinem Wrzoskiem na gali FAME 12 do dziś jest jedną z najgłośniejszych w polskich freak-fightach. Zawodowiec i były mistrz KSW wszedł do freak-fightów pewny siebie, ale w bokserskim starciu musiał uznać wyższość youtubera. W efekcie Wrzosek wyleciał z KSW i na dobre związał się z freakami. Cały czas liczył na rewanż z Don Kasjo, ale doczekał się go dopiero po ponad 3 latach. W sobotę 11 stycznia na gali PRIME MMA 11 otrzyma swoją szansę i tym razem jest faworytem. Jego rywal jest na fali dwóch porażek z rzędu - i to w dużych rękawicach, w których wcześniej był niemal nie do ruszenia. Przewagę "Polish Zombie" może też sugerować forma Kasjusza, który od październikowej walki zmienił trochę sylwetkę.

Nie do wiary, jak Don Kasjo wygląda przed rewanżową walką z Wrzoskiem

Włodarz PRIME i czołowy freak-fighter już jakiś czas temu mówił, że trochę stracił zapał do treningów i widać to w jego rekordzie. W 2023 i 2024 r. przegrał aż cztery walki z sześciu odbytych. Pokonał jedynie Boxdela w K-1, i to niejednogłośną decyzją, oraz Arkadiusza Tańculę w ukochanym boksie w dużych rękawicach. Przegrał za to w boksie na małe rękawice z Dominikiem Zadorą i Pawłem Tyburskim, a także ostatnie walki w bokerskich rękawicach z Tomaszem Adamkiem i Taazym. To nie napawa jego fanów optymizmem przed rewanżem z Wrzoskiem.

Przed ostatnią walką w październiku Don Kasjo ważył 96 kilogramów. Nieco ponad dwa miesiące później wniósł na wagę niecałe 94 kg, jednak na pierwszy rzut oka wygląda jakby miał niższą tkankę tłuszczową. Jego rywal na PRIME 11 jest od niego lżejszy - na oficjalnym ważeniu wniósł 85,6 kg. Co ciekawe, przed ich pierwszą walką Wrzosek ważył 80,6, a Kasjusz 87,3 kg. Trzy lata później ich sylwetki się znacząco zmieniły, rewanż zapowiada się więc pasjonująco. Zobacz, jak wygląda Don Kasjo przed walką z byłym mistrzem KSW w powyższej galerii.