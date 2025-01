Była dziewczyna Boxdela weszła na wagę w samej bieliźnie. Ale ciało! Madzia Loskot rozpaliła fanów przed walką w PRIME

Była dziewczyna Boxdela pokazała, co wypisywał do niej Denis Załęcki! Ujawniła wiadomości

Marcin "Różal" Różalski prosi o pilną pomoc! Mówi o wielkiej tragedii. Zwrócił się do wszystkich z ważnym apelem

Boxdel reaguje na dramę byłej dziewczyny i Denisa Załęckiego. Niepokojący wpis, a do tego to zdjęcie

Mistrz KSW zdecydował się na bolesne wyznanie! Porażka z Khalidovem sprawiła, że Adrian Bartosiński się do tego przyznał

Gala PRIME MMA 11 już w sobotę 11 stycznia w Ostrowie Wielkopolskim. Po ogłoszeniu karty walk fani freak-fightów mogli zastanawiać się, kim jest zawodniczka o nazwisku Loskot, ale szybko okazało się, że to popularna Madzia - była dziewczyna Boxdela. Choć ich związek skończył się już jakiś czas temu, wciąż jest często kojarzona z jednym z założycieli FAME MMA. Dało się to odczuć także przed PRIME 11, gdy wybuchła głośna afera z udziałem rosnącej influencerki i Denisa Załęckiego. Jeden z lepszych kolegów Boxdela miał podrywać jego byłą dziewczynę, co wywołało w internecie spore poruszenie. Trudno mu się jednak dziwić, patrząc na zdjęcia Madzi Loskot.

Boxdel reaguje na dramę byłej dziewczyny i Denisa Załęckiego. Niepokojący wpis, a do tego to zdjęcie

Madzia Loskot w samej bieliźnie. Była dziewczyna Boxdela błysnęła na ważeniu przed PRIME 11

Debiutująca zawodniczka od pewnego czasu prowadzi działalność modelki na popularnym portalu dla dorosłych Onlyfans. Sprzedaje tam gorące zdjęcia i filmiki, a jej popularność w internecie urosła na tyle, że trafiła do freak-fightów. Na PRIME 11 jej rywalką będzie Karolina "Stwoichs" Dziak, ale niezależnie od rezultatu, Loskot rozpaliła już fanów dzień przed galą. Tradycyjnie przed oficjalną ceremonią ważenia odbyło się poranne ważenie, na którym Madzia pojawiła się w samej bieliźnie.

Zdjęcie influencerki w staniku i majtkach z rozpiętym szlafrokiem otwiera post z porannego ważenia na oficjalnym profilu PRIME MMA na Instagramie. Szybko wzbudziło zachwyt fanów, którzy w kilka godzin zostawili 10 tysięcy polubień i masę komentarzy. "Magda najlepsza", "Madzia Loskot jaka piękna figura!" - komplementowali zawodniczkę. "Brawo dla Boxdela, szacun" - nawiązywali niektórzy do jej głośnego związku. "Yummy [Mniam - tłum. red.]" - skomentowała wymownie post sama Loskot. Więcej jej zdjęć znajdziesz w powyższej galerii.