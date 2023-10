Obrzydliwe zachowanie gwiazdy UFC. Pozował do zdjęcia ze zbrodniarzem, aż robi się niedobrze na ten widok

Najważniejszym pojedynkiem gali UFC 294 była oczywiście walka mistrzowska wagi lekkiej, w której Islam Makhachev znokautował Alexandra Volkanovskiego i obronił pas mistrzowski. Wokół tej walki narosło sporo kontrowersji, zwłaszcza w Polsce, bowiem to Mateusz Gamrot był wyznaczony jako rezerwowy do tej walki za Charlesa Oliverię, ale UFC postanowiło, że zamiast Brazylijczyka wystąpi jednak Volkanovski. Oprócz tej walki mieliśmy oczywiście też inne starcia, w których nie brakowało emocji. Jedną z nich była ta między Chamzatem Czimajewem i Kamaru Usmanem, zakończona 13 z rzędu zwycięstwem Szweda czeczeńskiego pochodzenia. Z pewnością wielu fanów nie będzie jednak zadowolonych po tym, co zrobił on po swojej walce.

Czimajew zrobił sobie zdjęcie z pupilem Putina

Na swoim profilu na Instagramie 29-latek postanowił tuż po walce udostępnić zdjęcie z Ramzanem Kadyrowem, czeczeńskim przywódcą i bliskim współpracownikiem Władimira Putina. Siły zbrojne Kadyrowa aktywnie wspierają zbrodnicze działania wojenne prowadzone przez rosyjskie wojska w Ukrainie, dlatego zdjęcie Czimajewa wywołało tyle emocji. Warto jednak zauważyć, że Szwed czeczeńskiego pochodzenia od dawna pozostaje w bliskich kontaktach z Kadyrowem. To jednak nie przeszkadza federacji UFC, by dopuszczać go do kolejnych walk.

