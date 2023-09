Ojciec Denisa Załęckiego zawalczy z legendą sportów walki! Hitowa walka Dawida Załęckiego na CLOUT MMA 2

Legenda K-1 przyjeżdża do Polski! Jerome Le Banner to prawdziwa ikona sportów walki. Na jego pojedynkach wychowywało się wiele pokoleń kibiców. Jego przeciwnikiem będzie Dawid „Crazy” Załęcki, który spełni swoje sportowe marzenie, jakim jest pojedynek z idolem, którego pojedynki oglądał przez lata. Osoby Jerome'a Le Bannera fanom sportów walki przedstawiać nie trzeba. Blisko sto wygranych pojedynków w różnych formułach, mistrz świata K-1 czołowych światowych organizacji. W swoim rekordzie ma wygrane walki z najpotężniejszymi zawodnikami globu. Od 2018 roku wygrał aż osiem pojedynków, w tym dwa w 2022 roku. 28 października w klatce CLOUT MMA w formule K-1 w małych rękawicach spróbuje podtrzymać tę passę z „Crazym”.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Dalej

Dawid Załęcki - Jerome Le Banner na CLOUT MMA 2

Dawid Załęcki swoją postawą w klatce i poza nią wielokrotnie udowodniał, że zasługuje na spełnianie swoich marzeń. Nigdy nie odmawia pojedynków – i to często z dużo młodszymi przeciwnikami. Teraz wyjdzie do klatki, by stoczyć twardy pojedynek z jedną z największych gwiazd w historii. Le Bannera podziwiał od lat, oglądał z zapartym tchem jego pojedynki, a teraz dostanie szansę, by z nim zawalczyć. Marzenia się spełniają! Sprzedaż biletów na galę CLOUT MMA 2 trwa na platformie GoingApp.pl. Ceny biletów na galę w ORLEN ARENIE w Płocku ruszają już od 49 złotych.

Karta walk CLOUT MMA 2:

Daniel Omielańczuk – Denis „Bad Boy” Załęcki – boks w małych rękawicach

Jerome Le Banner – Dawid „Crazy” Załęcki – K-1 w małych rękawicach

Marcin „El Testosteron” Najman – Piotr „Lizak” Lizakowski – MMA

Bob „The Beast” Sapp – Piotr „Bestia” Piechowiak – MMA

Toni Chaplin – Marcel „Gawronek” Gawroński – MMA (zasady semi-pro)

Rafał „Boro” Borkowski – 10 rywali – prolog Akademii CLOUT CHASER